Alla vigilia delle celebrazioni del Giorno della Vittoria, Vladimir Putin si presenta con una parata meno imponente rispetto agli anni precedenti. La sicurezza è aumentata a causa delle preoccupazioni per possibili attentati, mentre si nota un crescente malcontento tra la popolazione. La manifestazione, tradizionalmente significativa, si svolge con un tono più contenuto e meno solenne rispetto al passato.

Alla vigilia delle celebrazioni del Giorno della Vittoria, Vladimir Putin appare sempre più un leader fiaccato e lontano dai fasti di una volta. Il timore di attentati, confermato dai report dei servizi europei, gettano un’ombra funesta sui festeggiamenti. Per quest’anno in tono decisamente minore. Il culto del Giorno della Vittoria rischia di trasformarsi in un boomerang per lo zar. Che deve rendere conto al mondo e all’opinione pubblica di un conflitto interminabile, oltre 4 anni (più lungo della guerra contro i nazisti), con un bilancio di perdite umane altissimo. Si parla di più di un milione di vittime. Putin fiaccato e in declino, parata sottotono per la Vittoria.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Putin, uno zar in declino: parata sottotono per il Giorno della Vittoria. Paura di attentati e malcontento

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