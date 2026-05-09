Le critiche sul bilancio Troppi soldi accantonati
Il bilancio del Comune di Montecatini Terme ha suscitato critiche riguardo all'eccessivo ammontare di fondi riservati, mentre alcuni cittadini e rappresentanti chiedono interventi concreti per migliorare la città. Durante un incontro pubblico, sono stati evidenziati i margini di manovra limitati per realizzare opere e progetti utili alla comunità. La discussione si concentra sulla differenza tra le risorse disponibili e le reali necessità del territorio.
Montecatini Terme, 9 maggio 2026 – «Il Comune ha accantonato troppi soldi nel bilancio, ma qui servono opere concrete per la città». Le minoranze non hanno risparmiato critiche, durante il consiglio comunale tenutosi giovedì sera, al rendiconto 2025 dell’amministrazione, pur riconoscendone la solidità. La parte accantonata ammonta a 38 milioni e 617.000,11 euro, relativa quella vincolata a quattro milioni e 747.478,26, quella per gli investimenti a 522.024,60, e quella disponibile a due milioni e 859.570,98. I residui attivi (crediti non ancora riscossi) ammontano a 49,4 milioni di euro. A fronte di questo le regole di finanza pubblica prevedono un accantonamento di 34,16 milioni di euro nel Fondo crediti di dubbia esigibilità per coprire i crediti difficili da incassare.🔗 Leggi su Lanazione.it
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