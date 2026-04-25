Nel consiglio comunale si è discusso nuovamente della strada che dovrebbe collegare l’area dell’ex Necchi alla tangenziale. La questione riguarda la realizzazione di una strada radiale, con alcuni esponenti che hanno espresso dubbi sulla proposta. Sono stati approvati i fondi necessari per il progetto, ma l’idea di una strada radiale continua a suscitare opinioni diverse tra i consiglieri.

Radiale sì o radiale no. In Consiglio comunale si è tornati a parlare della strada che dovrebbe collegare l’ex Necchi alla tangenziale. È stata infatti approvata la variazione di bilancio da 1,8 milioni, accantonati per le opere del quartiere. Un atto tecnico che consentirà, se lo si deciderà, di costruire la strada destinata ad alleggerire via Olevano. A molti esponenti anche di maggioranza, però, la strada non piace. "La radiale consuma suolo – ha detto Cosimo Lacava (Pd) – costa parecchi soldi e porterà più traffico". Ancora più critico Daniele De Chiara (Avs) che ha annunciato "un atto consiliare per rescindere il protocollo d’intesa con la Regione e prevedere il cambio di destinazione dei fondi del quadrante nord e quindi la radiale in linea con il programma di mandato del sindaco".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo stradone alla ex Necchi. Accantonati i soldi necessari ma la “radiale“ non piace

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Si parla di: Lo stradone alla ex Necchi. Accantonati i soldi necessari ma la radiale non piace.

Lo stradone alla ex Necchi. Accantonati i soldi necessari ma la «radiale» non piacePavia, in Consiglio comunale approvata la variazione di bilancio da 1,8 milioni di euro. Molte le critiche all’opera, anche da parte di alcuni esponenti della maggioranza. msn.com

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