Le autorità delle Canarie hanno espresso disappunto riguardo all’arrivo di una nave coinvolta in un caso di hantavirus. Il presidente regionale ha criticato il governo nazionale, accusandolo di comportamenti che definisce coloniali, e ha dichiarato che la nave non dovrebbe essere autorizzata a sbarcare. La situazione ha suscitato tensioni tra le autorità locali e centrali, mentre si attende una decisione ufficiale sulle modalità di gestione del caso.

Il presidente Fernando Clavijo ha accusato il governo di «colonialismo»: la nave dovrebbe arrivare nelle prime ore di domenica mattina La nave da crociera MV Hondius, sulla quale è in corso un’infezione da hantavirus, arriverà alle Canarie tra le quattro e le sei di domenica mattina. Il governo spagnolo ha accettato di accogliere i passeggeri su indicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il governo locale l’ha criticato molto: il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, ha detto che il governo ha ignorato le autorità locali e l’ha accusato di «centralismo» e di «colonialismo». Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha detto che assistere i passeggeri è un dovere nei confronti dei cittadini spagnoli a bordo della nave, ma anche «dell’Europa e del diritto internazionale».🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le Canarie non sono contentissime di accogliere la nave su cui è in corso un’infezione di hantavirus

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