Epidemia di hantavirus su nave da crociera a Capo Verde | 3 morti e 4 malati possibile sbarco alle Canarie

A Capo Verde, su una nave da crociera, si sono registrati tre decessi e quattro persone sono risultate contagiate dall’hantavirus. La nave, battente bandiera internazionale, è attualmente ferma a Capo Verde, mentre le autorità stanno valutando un possibile sbarco alle isole Canarie. Le isole di Las Palmas e Tenerife sono le candidate principali per l’eventuale sbarco dei passeggeri e dell’equipaggio.

Le isole di Las Palmas e Tenerife potrebbero essere la destinazione per lo sbarco della nave Mv Hondius dove 3 persone sono decedute per hantavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta la trasmissione da uomo a uomo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tre morti su una nave da crociera al largo di Capo Verde, probabile epidemia da hantavirusTre persone sono morte e almeno altre tre si sono ammalate a seguito di una sospetta epidemia di hantavirus a bordo di una nave da crociera in... Tre morti per una possibile epidemia su una nave da crociera a largo di Capo Verde: altri casi sospetti a bordoI Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di due membri dell'equipaggio malati a bordo della nave mv Hondius, ancorata al largo delle coste di Capo Verde... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Focolaio di sindrome respiratoria acuta su nave da crociera: tre morti; Hantavirus, che cos'è la malattia trasmessa dai topi: come si contrae e quali sono i sintomi; Tre morti per una possibile epidemia su una nave da crociera, altri casi sospetti a bordo; Hantavirus, tre morti su una nave da crociera nell’Atlantico legati alla febbre dei topi. L’Oms: Possibile e…. Tre morti per una possibile epidemia su una nave da crociera, altri casi sospetti a bordoI Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di due membri dell'equipaggio malati a bordo della nave mv Hondius, ancorata al largo delle coste di Capo Verde. (ANSA) ... ansa.it Epidemia di hantavirus su una nave da crociera: tre morti al largo di Capo Verde (Video)4 Maggio 2026 - Un focolaio di hantavirus ha colpito una nave da crociera in navigazione al largo di Capo Verde, causando la morte di tre persone e facendo scattare l’allarme sanitario internazionale. ilmeteo.it A bordo della nave Hondius su cui si sospetta stia circolando un’epidemia di hantavirus ci sono 149 passeggeri, di cui tre deceduti e un cittadino britannico ricoverato in terapia intensiva - facebook.com facebook I passeggeri della nave a crociera interessata dalla sospetta epidemia di #Hantavirus potrebbero sbarcare alle #Canarie. x.com