Le 6 gonne statement protagoniste del guardaroba primaverile del 2026 | i modelli su cui puntare

Per la primavera del 2026, le gonne statement sono diventate le protagoniste del guardaroba, lasciando da parte i pantaloni. I modelli scelti sono caratterizzati da dettagli e tagli che attirano l’attenzione, offrendo un’alternativa fresca e originale. Con temperature più miti, le donne optano per capi che combinano stile e praticità, preferendo gonne che si distinguono per design e personalità. Questi pezzi rappresentano la tendenza dominante della stagione, confermando una preferenza verso look più vivaci e creativi.

Pantaloni? Grazie, ma no, grazie: complici le sue temperature più indulgenti e con esse quella smodata voglia di dare sfogo al meglio del proprio guardaroba, rimasto fin troppo a lungo a fare la polvere, la primavera 2026 si preannuncia il palcoscenico perfetto della gonna, che debutta ora come assoluta protagonista. Circa trent’anni fa Carrie Bradshaw ancheggiava per le strade di New York con quell’indimenticabile, imponente tutù bianco candido addosso, ed oggi noi — con lo stesso identico charme, sia chiaro — ci prepariamo a varcare la soglia di casa, dirette verso il centro o appena il supermercato, con alternative altrettanto scenografiche al suo posto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Le 6 gonne statement protagoniste del guardaroba primaverile del 2026: i modelli su cui puntare Il purificatore d’aria contro le allergie è l’unico rimedio che devi avere in casa in primavera. 12 modelli su cui puntareCon l’arrivo della primavera tantissime persone sono costrette a fare i conti con un nemico invisibile: il polline. Effortless ma chic. Le ballerine nere sono, ancora, il capo must have della stagione. 14 modelli sotto i 20 euro su cui puntare oraLa bella stagione impone il cambio dell’armadio e anche il ripiano dedicato alle scarpe va rinnovato. Le 6 gonne di paillettes per l'inverno 2025Luminose, divertenti e scenografiche, le gonne di paillettes sono il capo ideale per chi ama stare al centro della scena. Con l'avvicinarsi delle feste, cristalli e strass tornano puntualmente a ... msn.com Le 6 gonne godet da indossare tutto l'inverno 2026 secondo la modaTra i modelli a ruota e quelli a palloncino, passando per proposte a pieghe e con balze, le gonne godet sono la silhouette da scegliere per l'inverno 2026. Punto di incontro tra la linea attillata del ... msn.com