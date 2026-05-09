Nel quartiere Macrolotto di Prato, sono state segnalate diverse biciclette con caratteristiche insolite. Queste bici, dotate di pedalata assistita, raggiungono velocità fino a 40 kmh e possono trasportare due persone contemporaneamente. Il rumore prodotto dal motore elettrico è facilmente riconoscibile e segnala la presenza di veicoli che si muovono a una velocità superiore rispetto alle biciclette tradizionali.

Prato, 9 maggio 2026 – L’ inequivocabile spia che stanno arrivando a tutta velocità è il rumore, il ronzio della pedalata assistita. Viaggiano isolati o a grappoli, anche in doppia fila, magari con la musica a tutto volume sparata dal cellulare, un pericolo soprattutto per bimbi piccoli o cani di taglia piccola senza guinzaglio (obbligatorio). Con la bella stagione e soprattutto nel fine settimana, la pista ciclabile di viale Galilei, di cui recentemente è stata rifatta la pavimentazione e la segnaletica per terra, diventa una ‘giungla’: di fronte allo sfrecciare di biciclette elettriche e monopattini, spesso chi passeggia tranquillamente è costretto a scansarsi all’ultimo minuto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le bici ‘truccate’ dilagano al Macrolotto, arrivano a 40 km orari e hanno anche due posti

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