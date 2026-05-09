Le aziende bolognesi che possono esportare armamenti nelle zone di guerra

Nel 2025, le aziende di Bologna autorizzate a esportare armamenti in zone di conflitto hanno ottenuto licenze per un valore superiore ai nove miliardi di euro. Questa cifra rappresenta le autorizzazioni concesse dal governo italiano per l’esportazione di materiali bellici. Le imprese coinvolte operano nel settore della difesa e delle forniture militari, con un volume di licenze che continua a crescere rispetto agli anni precedenti.

Nel 2025, il valore delle licenze con cui il governo italiano autorizza le esportazioni di armamenti ha superato i nove miliardi di euro di valore. Si tratta del 19,14% in più rispetto all’anno prima: una crescita vertiginosa che non stupisce se allarghiamo lo sguardo ai conflitti in corso nel.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Panoramica sull’argomento

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