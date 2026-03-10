Pasqua solidale | la Colomba di Pace di Emergency nelle piazze a sostegno dei progetti sanitari nelle zone di guerra

Quest’anno, in occasione di Pasqua, Emergency propone nelle piazze italiane la Colomba di Pace, un’iniziativa che combina tradizione e solidarietà. La campagna dell’organizzazione umanitaria permette di sostenere i progetti sanitari in Italia e in aree di conflitto come Gaza. La distribuzione delle colombe si svolge in diverse città, con l’obiettivo di raccogliere fondi per le attività umanitarie dell’ong.

Dal 26 al 29 marzo i volontari saranno presenti con i loro banchetti ad Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro e Urbino ANCONA- La tradizione pasquale incontra la solidarietà con la Colomba di Pace di Emergency. Torna anche quest’anno la campagna dell’organizzazione umanitaria che permette di sostenere le attività sanitarie portate avanti dall’ong in Italia e in diversi contesti di guerra nel mondo, come Gaza, Ucraina e Sudan. Dal 26 al 29 marzo i volontari saranno presenti con i loro banchetti in centinaia di piazze italiane. Nelle Marche l’iniziativa farà tappa ad Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro e Urbino. La... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Piantedosi: i conflitti della guerra rischiano di spostarsi nelle piazze italianeSecondo Piantedosi, queste dinamiche rischiano di portare le divisioni del dibattito politico direttamente nelle manifestazioni di piazza, aumentando...

La pace non basta: storie di vite dopo la guerra con Emergency al Teatro dei PiccoliSullo sfondo della pineta toscana del Tombolo, tra Pisa e Livorno, si snoda il racconto di una storia d’amore tra Pia e Damasco.

Una raccolta di contenuti su Pasqua solidale la Colomba di Pace di...

Argomenti discussi: Poesia di Francesco Lena. Bergamo.

A Pasqua, la 'colomba di pace' di Emergency per garantire cure alle vittime di guerraUn gesto simbolico, come donare una colomba in occasione della Pasqua, può diventare un gesto concreto di cura, pace e speranza: acquistando la Colomba di Pace di Emergency si potranno sostenere ... ansa.it

A PASQUA SOSTIENI EMERGENCY CON LA COLOMBA DI PACE PER GARANTIRE CURE ALLE VITTIME DI GUERRA A GAZA, IN UCRAINA, IN SUDAN.Un gesto simbolico, come donare una colomba in occasione della Pasqua, può diventare un gesto concreto di cura, pace e speranza: acquistando la Colomba di Pace di EMERGENCY si potranno sostenere le at ... lapilli.eu