Il videoclip di The Book of Love è un montaggio di filmati girati direttamente dai bambini che vivono nelle zone di guerra di Gaza Sudan Ucraina e Yemen 

I bambini non conoscono il concetto di guerra. Conoscono le conseguenze: la scomparsa delle persone che amano, i divieti, la paura, il suono delle sirene, le macerie. Alcuni ci sono nati, altri si sono abituati. Essere bambini e vivere una guerra significa sognare, immaginare, aggrapparsi a piccoli pezzi di vita tra i resti di ciò che resta. Il nuovo videoclip di Olivia Rodrigo racconta questo: l’infanzia che sopravvive alla guerra. La cantante ha raccolto alcuni filmati girati direttamente da bambini che vivono nella zone di guerra di Gaza, Sudan, Ucraina e Yemen. I bambini diventano registi della loro realtà e, con le telecamere in mano, raccontano la loro infanzia colpita dai conflitti ma ancora piena di vita e speranza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il videoclip di "The Book of Love" è un montaggio di filmati girati direttamente dai bambini che vivono nelle zone di guerra di Gaza, Sudan, Ucraina e Yemen 

