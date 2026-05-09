Le allieve del Ravenna Ballet Studio prendono il volo Londra e Marsiglia nel futuro di Agnese e Artemisia

Le allieve del Ravenna Ballet Studio stanno per intraprendere un nuovo percorso formativo. A partire dal prossimo settembre, due di loro frequenteranno centri di formazione di rilievo in Europa, uno a Londra e uno a Marsiglia, entrambi riconosciuti per l’alta qualità delle loro scuole di danza classica e contemporanea. Questa opportunità rappresenta un passo importante nel loro percorso di crescita professionale.

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Le allieve del Corso professionale del Ravenna Ballet Studio, dal prossimo settembre frequenteranno due fra i più importanti centri Europei di formazione dedicati alla danza classica e contemporanea. "Allieve sin da piccole dell’accademia Ravennate, Agnese ed Artemisia provengono entrambe da fuori città – si legge in un comunicato del Ravenna Ballet Studio – ed il loro è stato un percorso fatto di notevoli sacrifici". " Agnese Biga 18 anni da San Giuseppe di Comacchio in questi anni esce di casa alle luci dell’alba per arrivare al Liceo linguistico di Ravenna, per poi trascorrere il pomeriggio a danza.. dove in attesa delle sue compagne svolge i compiti nello spogliatoio per poi rientrare in serata dopo le classi di danza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le allieve del Ravenna Ballet Studio prendono il volo. Londra e Marsiglia nel futuro di Agnese e Artemisia ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Nel Paese del Dragone. Vacanza studio in Cina per cinque allieve del Liceo Mazzini Premio Alice Casciani, borse di studio a due ex allieve del SalutatiEmozioni a non finire all’ottava edizione del Premio Alice Casciani, dedicato alla studentessa del Liceo Salutati strappata da un crudele destino...