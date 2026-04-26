Premio Alice Casciani borse di studio a due ex allieve del Salutati

All'ottava edizione del Premio Alice Casciani sono state consegnate borse di studio a due ex allieve del Liceo Salutati. La manifestazione si è svolta in ricordo della studentessa del liceo, scomparsa prematuramente. La cerimonia ha coinvolto studenti, insegnanti e familiari, che hanno partecipato con emozione. La premiazione ha riconosciuto il merito accademico delle vincitrici, in memoria della studentessa scomparsa.

Emozioni a non finire all’ottava edizione del Premio Alice Casciani, dedicato alla studentessa del Liceo Salutati strappata da un crudele destino all’affetto dei suoi cari. Un appuntamento di alto valore umano e formativo nella vita del liceo montecatinese. Il significato è ancora più profondo e commosso quest’anno poiché ricorrono i dieci anni dalla prematura scomparsa della brillante studentessa che, dopo aver conseguito con eccellenti risultati la maturità scientifica nel 2016 ed essere stata ammessa alla facoltà di medicina a Firenze, vide tragicamente interrotto un percorso che si annunciava luminoso e promettente. La cerimonia di premiazione è stata caratterizzata da un’atmosfera di intensa e commossa partecipazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Alice Casciani, borse di studio a due ex allieve del Salutati Notizie correlate Borse di studio, studenti da tutta la regione protestano per le borse di studio«La vera ragione per cui il Veneto continua a perdere giovani è semplice: non ne garantisce i diritti. Leggi anche: Nel Paese del Dragone. Vacanza studio in Cina per cinque allieve del Liceo Mazzini