La Cina è vicina. Almeno per le cinque studentesse della 4° e 5° F del liceo "Mazzini" della Spezia, Vittoria Passariello, Lucia Ferdeghini, Camilla Bernardini, Valentina Salotti e Francesca Rossi che hanno trascorso due settimane nel Paese del Dragone fra antico e moderno: la vacanza-studio è stata organizzata in collaborazione con l’istituto "Confucio" di Pisa, che da anni collabora con la scuola di viale Ferrari. Attiva dal 2017, la sezione F è l’unica in provincia ad offrire l’insegnamento curricolare della lingua e della cultura cinese e offre un’alternativa rara e piena di fascino e di sbocchi. Mentre il liceo annuncia nuove iniziative... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel Paese del Dragone. Vacanza studio in Cina per cinque allieve del Liceo Mazzini

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