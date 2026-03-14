Alla vigilia della partita tra Lazio e Milan, l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato le sfide tattiche previste e ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Romagnoli, che si sta recuperando da un infortunio. La partita si preannuncia complessa dal punto di vista strategico, con Sarri che ha sottolineato le difficoltà previste. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui giocatori o sulle scelte di formazione.

Maurizio Sarri si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti in vista di Lazio-Milan, gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Di seguito, le parole dell'allenatore biancoceleste. Sui tifosi che tornano all'Olimpico: "Siamo tutti contenti di rivedere i tifosi allo stadio e giocare davanti alla nostra gente. A nome mio e dei giocatori li ringraziamo, speriamo di ringraziarli anche sul campo ma la partita sarà difficilissima. Questa è una forte motivazioni. Dobbiamo essere bravi a darci degli obiettivi che magari possano contare meno all'esterno, ma che possono essere importanti per noi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, Sarri: “Sarà una partita difficilissima tatticamente. Ecco come sta Romagnoli”

Articoli correlati

Lazio-Milan, la probabile formazione di Sarri: l’ex Romagnoli dovrebbe farcelaDomenica 15 marzo, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma la sfida Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A...

Sarri presenta Juve Lazio: «Romagnoli importante per noi, ecco perché è in panchina»Sassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lazio Milan Sarri Sarà una partita...

Temi più discussi: Serie A Enilive | Lazio-Milan, la conferenza stampa di mister Sarri; Lazio-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Lazio-Milan, le probabili formazioni di Sarri e Allegri; Probabili formazioni Lazio-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Estupinan, Ricci, Leao, Pulisic, Isasken e Maldini.

Lazio, Sarri : Il prossimo sarà un altro anno zero. Tifosi? Andrò sotto la Nord13.45 - Dopo il successo di lunedì sera contro il Sassuolo, la Lazio va a caccia della seconda vittoria consecutiva e domani ospita il Milan di. tuttomercatoweb.com

Lazio, Sarri risponde ai tifosi: Li ringraziamo, andrò sotto la CurvaL'invito dei tifosi è chiaro: vogliono Sarri sotto la Curva Nord prima di Lazio - Milan, quando il pubblico biancoceleste tornerà allo stadio. Il tecnico ha risposto in ... lalaziosiamonoi.it

Così Max #Allegri nella conferenza stampa della vigilia di #Lazio-#Milan "Noi dobbiamo fare il nostro, perchè con 60 punti non si va da nessuna parte, sapendo anche che davanti c'è una squadra con 7 punti più di noi e che comunque dietro ci rincorrono - facebook.com facebook

Alla vigilia di Lazio-Milan, Ardon Jashari sembra essere il favorito su Samuele Ricci nel ruolo di vice Rabiot, assente per squalifica È duello per quella maglia #jashari #ricci #milanpress x.com