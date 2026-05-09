Alle 18 all’Olimpico si gioca Lazio-Inter, una partita valida per il campionato in programma oggi. La sfida si svolge nello stadio romano e sarà trasmessa in diretta televisiva. La trasmissione può essere seguita anche tramite le piattaforme di streaming di Sky, Dazn o NOW, a seconda dell’abbonamento. Mercoledì invece, le due squadre si affronteranno di nuovo, questa volta nella finale di Coppa Italia.

A pochi giorni dalla finale di Coppa Italia del prossimo mercoledì che le vedrà nuovamente di fronte sul prato dell’Olimpico, Lazio e Inter si preparano ad un match che poco ha da dire per entrambe le squadre vista la situazione in campionato. L’Inter ha appena vinto lo Scudetto numero 21 e intende prepararsi a dovere per conquistare la decima Coppa Italia della sua storia. Dall’altra parte la Lazio di Sarri che, nona in classifica e in bilico per un posto europeo che dipende in larga parte dalla Coppa Italia, guarda alla sfida di mercoledì come al modo per salvare stagione e progetti futuri. La sfida di sabato alle 18.00 si configura come una prova generale, con rotazioni dalle panchine e molta attenzione a non incappare in qualche infortunio che potrebbe pregiudicare la finale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio-Inter: Sky, Dazn o NOW? Ecco dove vederla in tv e in streaming

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