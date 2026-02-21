Lecce-Inter Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv
Lecce e Inter si sfidano oggi alle 18 al Via del Mare. La partita attira molti tifosi, che cercano di seguire il match in tv o in streaming. Sky e Dazn sono le piattaforme più utilizzate, ma ci sono differenze tra le opzioni disponibili. I nerazzurri cercano di allungare la loro striscia di imbattibilità, mentre i salentini vogliono continuare la serie positiva. La partita promette emozioni e colpi di scena. I match di questa stagione sono sempre molto seguiti dai fan.
Il cammino scudetto dell'Inter passa dal Via del Mare di Lecce. Appuntamento alle 18. I nerazzurri arrivano dal ko contro il Bodo Glimt ai playoff di Champions. Il Lecce ne ha vinte due di fila. A dirigere la gara ci sarà Manganiello. I due assistenti saranno Rossi e Dei Giudici. Il quarto uomo Dionisi. Al VAR infine Paterna e Aureliano. Il Lecce arriva da due vittorie di fila e punta alla terza. Non batte l'Inter dal 2012. Di Francesco, forte dei due successi contro Udinese e Cagliari, punta all'impresa contro i nerazzurri per ottenere punti in chiave salvezza. L'Inter è imbattuta da 13 partite in campionato.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Lecce-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN: orario e formazioniL'Inter torna a giocare a Lecce dopo la sconfitta in Champions contro il Bodo.
Leggi anche: Milan-Lecce: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming
INTER LECCE in Diretta! Live reaction Serie A [NO Streaming]
Argomenti discussi: Sabato alle 18 Lecce-Inter: Sky o DAZN? Ecco dove vedere la partita in tv e streaming; Serie A, la presentazione della 26^ giornata: orari, arbitri e squalificati; Dove vedere Lecce-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Lecce-Inter, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv.
Lecce-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Lecce-Inter in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it
Lecce-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN: orario e formazioniL'Inter torna in campo a Lecce dopo la sconfitta in Champions League contro il Bodo: le ultime notizie sulle scelte degli allenatori e dove vedere la partita ... fanpage.it
Inter a Lecce senza i senatori: Chivu chiede a Pio freschezza e gol scudetto x.com
L'Inter si prepara a scendere di nuovo in campo, domani alle 18 contro il Lecce Cristian Chivu dovrà fare a meno di Lautaro, Calhanoglu e Barella: secondo Sky Sport, questo dovrebbe essere l'11 titolare per affrontare la squadra salentina In difesa torna - facebook.com facebook