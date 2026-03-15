Domenica alle 20.45 si gioca Lazio-Milan allo stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e NOW, mentre in TV sarà visibile su Sky. La direzione di gara è stata affidata a un arbitro designato per questa sfida. I tifosi potranno seguire l’incontro scegliendo tra le diverse piattaforme disponibili.

Lazio-Milan è il posticipo della domenica valido per la ventinovesima giornata di campionato. Appuntamento allo stadio Olimpico di Roma alle ore 20.45. La gara sarà diretta dall'arbitro Guida, della sezione di Torre Annunziata (Na). Assistenti Peretti e Perrotti. Quarto uomo Ayroldi. Al Var Chiffi, assistente Var Maggioni. E' una sorta di "bella", questa, contro il Milan: vittoria rossonera nell'andata in campionato, rivincita biancoceleste in Coppa Italia. La Lazio ha bisogno di dare un senso alla parte finale di un campionato dove il rendimento troppo incostante ha estromesso la squadra dai giochi per l'Europa (resta però la via maestra della Coppa Italia verso l'Europa League). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Articoli correlati

Leggi anche: Juve-Lazio, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Milan-Lecce: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streamingIl Milan torna a San Siro dopo due partite in trasferta e sulla carta è l'impegno più semplice in questo blocco di partite: il Lecce ha perso le...

Torino-Milan 2-3: gol e highlights | Serie A

Una selezione di notizie su Lazio Milan Sky Dazn o NOW Dove vederla...

Temi più discussi: Diretta Lazio-Milan: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Lazio-Milan: orario e dove vederla in TV e streaming; Dove vedere Lazio-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; La presentazione della 29^ giornata di Serie A.

Lazio-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tvFischio d'inizio domenica alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. Direzione di gara affidata all'arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata ... gazzetta.it

Lazio-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Lazio-Milan in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it

Stasera Lazio-Milan, QS: "Rincorsa al Max: Leao e Pulisic per espugnare l'Olimpico" x.com

Un Lazio-Milan rewind cha non ha bisogno di descrizione. facebook