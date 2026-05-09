Lazio-Inter oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, sabato 9 maggio, si gioca la partita tra Lazio e Inter all’Olimpico, valida per la 36esima giornata di Serie A. La partita è uno degli anticipi del campionato e si svolge in uno stadio di Roma. L’Inter, campione d’Italia in carica, affronta la squadra romana in una sfida che si svolge nel pomeriggio. L’incontro sarà trasmesso in diretta su alcune piattaforme televisive e online.

L’Inter campione d’Italia scende in campo oggi, sabato 9 maggio, all’Olimpico contro la Lazio in uno degli anticipi della 36esima giornata di serie A. Il match anticipa di pochi giorni la sfida ben più attesa mercoledì prossimo, sempre all’Olimpico, valida per la finale di Coppa Italia che vedrà di fronte proprio nerazzurri e biancocelesti. I due tecnici Chivu e Sarri pensano soprattutto a risparmiare forze e acciaccati in vista di mercoledì: in casa Inter restano a casa Pio Esposito e Calhanoglu con Lautaro Martinez che però dovrebbe partire dal primo minuto. In casa Lazio preoccupano le condizioni di Zaccagni, infortunato, e a rischio anche per la Coppa Italia.🔗 Leggi su Lapresse.it

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