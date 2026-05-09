Lazio-Inter LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 18

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 18 si gioca Lazio-Inter, una delle partite di Serie A più attese della giornata. Le formazioni ufficiali saranno comunicate poco prima del calcio d’inizio e i giocatori scenderanno in campo per i rispettivi incontri. La cronaca della partita sarà aggiornata minuto per minuto, offrendo ai tifosi un resoconto in tempo reale sul risultato e sui momenti salienti del match.

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