Torino-Inter LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 18

Alle ore 18 si gioca Torino-Inter, partita valida per la Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i giocatori sono entrati in campo. La cronaca della partita sarà aggiornata minuto per minuto e il risultato sarà disponibile in tempo reale. La sfida si svolge allo stadio di Torino e coinvolge le due squadre in ottica classifica.