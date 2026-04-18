Napoli-Lazio LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 18
Alle ore 18 si è svolta la partita tra Napoli e Lazio, con le formazioni ufficiali annunciate prima dell'inizio. La cronaca si è sviluppata minuto per minuto, offrendo aggiornamenti in tempo reale sul risultato. La sfida si è disputata nel campionato di Serie A, con i giocatori in campo pronti a scendere in campo secondo le disposizioni stabilite. La diretta ha seguito ogni movimento e azione durante i novanta minuti di gioco.
La diretta live di Napoli-Lazio di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.🔗 Leggi su Fanpage.it
LAZIO-NAPOLI: RADIOCRONACA IN DIRETTA DAL 1° MINUTO, LIVE REACTION DI SERIE A
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