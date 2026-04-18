Napoli-Lazio LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 18

Alle ore 18 si è svolta la partita tra Napoli e Lazio, con le formazioni ufficiali annunciate prima dell'inizio. La cronaca si è sviluppata minuto per minuto, offrendo aggiornamenti in tempo reale sul risultato. La sfida si è disputata nel campionato di Serie A, con i giocatori in campo pronti a scendere in campo secondo le disposizioni stabilite. La diretta ha seguito ogni movimento e azione durante i novanta minuti di gioco.