Lazio Inter LIVE 0-2 | Sucic! Che gol! Raddoppio della squadra di Chivu

Alle 18 all’Olimpico di Roma si gioca Lazio-Inter, partita valida per il 36° turno di Serie A 202526. La squadra ospite ha segnato due gol, uno dei quali è stato realizzato da Sucic. La partita è stata seguita in diretta da numerosi tifosi e appassionati, con aggiornamenti costanti sui risultati e le azioni più importanti.

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di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per il 36° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A 202526. I biancocelesti, reduci dalla vittoria per 1 a 2 contro la Cremonese e all’8° posto in classifica con 51 punti ospitano i freschi Campioni d’Italia. I nerazzurri, reduci dal successo per 2 a 0 contro il Parma che li ha laureati campioni, comandano la classifica con 82 punti. Si tratta dell’antipasto di quella che sarà la finale di Coppa Italia del 13 maggio, sempre tra nerazzurri e biancocelesti.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Inter LIVE 0-2: Sucic! Che gol! Raddoppio della squadra di Chivu ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Torino Inter LIVE 0-2: Dimarco per Bisseck, raddoppio della squadra di Chivudi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Torino Lazio 2-0, raddoppio granata con Zapata Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lazio-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Verso Lazio-Inter: la guida completa alla partita; Lazio-Inter di Serie A, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Lazio-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A. Lazio-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Lautaro MartinezLa diretta live di Lazio-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE Lazio-Inter 0-1 Serie A 2025/2026: Thuram Sfiora Il GolSerie A 2025/2026, 36a giornata. Le ultime notizie sulla partita Lazio-Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it [Match Thread] Lazio vs Inter (Serie A, Matchday 36) reddit LAZIO-INTER 0-2 (39'): GOL INTER Aziona prolungata e bellissima dell'Inter con Diouf e Lautaro: i due si scambiano il pallone, poi il capitano serve fuori area Sucic che con un sinistro a giro batte Motta!! x.com