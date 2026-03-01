Diretta gol Serie A LIVE | Torino Lazio 2-0 raddoppio granata con Zapata

Durante la 27ª giornata di Serie A, Torino e Lazio si sono affrontate in una partita che si è conclusa con il risultato di 2-0 a favore dei granata. Zapata ha segnato il secondo goal per il Torino, contribuendo alla vittoria. La cronaca e i risultati sono stati aggiornati in tempo reale, con dettagli sulla moviola e le azioni salienti della partita.

Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime Atalanta, Palladino dopo la sconfitta col Sassuolo: «Ecco cosa ci è mancato oggi. Non rimprovero nulla alla squadra, ora azzeriamo per la Coppa Italia» Sassuolo, Grosso dopo l’impresa con l’Atalanta:... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Torino Lazio 2-0, raddoppio granata con Zapata Torino-Milan 2-0: raddoppio immediato dei granata con Zapata | Serie A NewsIl Milan di Massimiliano Allegri subisce il raddoppio contro il Torino di Marco Baroni in occasione del 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie... Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: inizia Torino Lazio Approfondimenti e contenuti su Torino Lazio. Temi più discussi: Torino-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Presentazione 27^ giornata Serie A; Torino-Lazio: probabili formazioni e statistiche. LIVE Torino-Lazio 2-0: la cronaca in direttaTorino-Lazio, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it LIVE Torino-Lazio 2-0 Serie A 2025/2026: Lazio cambia con TavaresSerie A 2025/2026, 27a giornata. Cronaca minuto per minuto di Torino-Lazio: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it #simeone esulta imitando #sal da vinci durante Torino-Lazio: ecco l'esultanza in onore del vincitore di Sanremo x.com #Stadiosei dalle 17,00 alle 22,00 il racconto di Torino-Lazio con Daniele Baldini e Dario Cadeddu in studio, Augusto Sciscione dallo stadio Olimpico Grande Torino ed il commento dei nostri opinionisti. #radioseilazio #matchday - facebook.com facebook