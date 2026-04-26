Torino Inter LIVE 0-2 | Dimarco per Bisseck raddoppio della squadra di Chivu

Alle 18 all’Olimpico Grande Torino si gioca il match tra Torino e Inter, valido per il 34° turno di Serie A 202526. La partita viene seguita in tempo reale, con la squadra ospite che si porta avanti grazie a un gol di Dimarco e poi raddoppia con un’azione della squadra di Chivu. I tifosi sono pronti a vivere l’incontro tra due squadre in cerca di punti fondamentali per le rispettive classifiche.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 202526. I granata, reduci dal pareggio per 0 a 0 con la Cremonese, si trovano al 13° posto in classifica con 40 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 3 a 0 contro il Cagliari, sono stabilmente al primo posto in classifica con 78 punti, ma non potranno festeggiare già oggi la matematica vittoria dello scudetto, per via del successo ottenuto ieri dal Napoli contro la Cremonese.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter LIVE 0-2: Dimarco per Bisseck, raddoppio della squadra di Chivu Notizie correlate Inter Genoa LIVE 1-0: Dimarco! Sblocca il risultato la squadra di Chivu!Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Inter Atalanta LIVE 1-0: Dimarco sfiora il raddoppio!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 15 a San Siro per Inter Atalanta, match valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguilo live con noi Tutto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torino vs. Inter, LIVE; Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Torino - Inter; Torino-Inter: Sky, Dazn o Now? Dove vederla in streaming e in tv. LIVE Torino-Inter 0-1 Serie A 2025/2026: Punizione Gineitis Deviata DarmianSerie A 2025/2026, 34a giornata. Cronaca minuto per minuto di Torino-Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it LIVE Torino-Inter 0-1: la cronaca in direttaTorino-Inter, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it #Torino 0-2 #Inter : Yann Bisseck! Guess the assist... #TorinoInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com Finiamo il primo tempo sotto di un gol #TorinoInter - facebook.com facebook