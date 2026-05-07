Lazio-Inter | Chivu punta su Esposito e Bonny per il test all’Olimpico

In vista della partita tra Lazio e Inter, il tecnico nerazzurro ha deciso di affidarsi a Esposito e Bonny, lasciando riposare Lautaro e Thuram. La scelta mira a verificare le prestazioni dei giovani in un test all’Olimpico. La sfida rappresenta un’occasione per i due attaccanti di mettersi in mostra e cercare di sbloccare il proprio rendimento in questa fase della stagione.

? Cosa scoprirai Chi sostituirà Lautaro e Thuram per permettere loro il riposo?. Come faranno Esposito e Bonny a sbloccare il proprio contatore?. Perché Chivu sceglie proprio questi due giovani per il test romano?. Quali record storici può incrementare l'Inter vincendo all'Olimpico?.? In Breve Esposito e Bonny hanno collezionato 367 minuti insieme tra campionato e Champions League.. Esposito non segna dal 22 marzo e Bonny dal 23 gennaio scorso.. L'ultimo scontro tra le squadre risale alla domenica 9 novembre 2025.. Thuram e Lautaro sono gestiti per riposo o recupero infortuni.. Sabato 10 maggio 2026 alle ore 18, l’Inter affronta la Lazio all’Olimpico per una sfida di campionato che preannuncia il duello decisivo per la Coppa Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio-Inter: Chivu punta su Esposito e Bonny per il test all’Olimpico Notizie correlate Inter Cagliari, le ultime da Appiano: Pio Esposito favorito su Bonny. In difesa Chivu lancia luidi Alberto PetrosilliInter Cagliari, Chivu è pronto a lanciare da titolare De Vrij in difesa. Inter-Atalanta: Chivu punta su Esposito per la fuga ScudettoIl palcoscenico di San Siro ospita oggi, alle ore 15:00, il crocevia per il riscatto della Serie A. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il film dello scudetto dell'Inter; L’Inter pronta alla festa davanti ai suoi miti. Basta un punto per lo scudetto; Inter, il punto sugli infortunati: Calhanoglu da valutare, Luis Henrique vicino al rientro; SportMediaset: Lazio, l'analisi di Sarri: Abbiamo perso tanti punti Video. Lazio-Inter: Chivu prepara il turnover, le scelte prima della finale di Coppa ItaliaChivu sta ragionando sul turnover da attuare con la Lazio in campionato, visto che pochi giorni dopo si giocherà la finale di Coppa Italia ... spaziointer.it Finale Coppa Italia: Lazio-Inter, Probabili Formazioni e Dove Vederla in TVIl 13 maggio va in scena l'atto conclusivo della Coppa Italia 2025/2026: Probabili Formazioni Lazio-Inter e Dove Vederla in TV ... sportnotizie24.com Una Roma che trema, un’Olimpico infuocato: Lazio-Inter è la partita che nessun tifoso biancoceleste vuole perdere. #lazionews #inter #LazioInter #SerieA #Calcio - facebook.com facebook Inter, squadra e dirigenza da Papa Leone XIV: udienza il 9 maggio prima della Lazio #inter #papa #scudetto x.com