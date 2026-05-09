Lazio-Inter le pagelle | Lautaro da 7,5 Romagnoli imperdonabile sul rosso 4
Nella partita tra Lazio e Inter, i giudizi sui singoli giocatori hanno visto premi per alcuni e bocciature per altri. Lautaro Martinez ha ricevuto un voto di 7,5, mentre Romagnoli è stato penalizzato con un rosso e un voto di 4. Tra i nerazzurri, sono stati elogiati Martinez e Sucic, mentre tra i biancocelesti si sono distinti solo Isaksen e Dia.
Fioccano bei voti nei nerazzurri, da Martinez a Sucic. Tra le fila di Sarri si salvano solo Isaksen e Dia. Male tutta la difesa e anche Motta.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Lazio-Inter 0-3, le pagelle: Lautaro (7,5) non perdona, Sucic (7,5) il futuro, Romagnoli (4) imperdonabilePer l'Inter è tutto facile: la sfida contro la Lazio finisce con il risultato di 3-0.
Pagelle Lazio Inter: Romagnoli e Marusic horror, Lautaro e Sucic brillano! I VOTIGiuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS...
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Lazio-Inter: probabili formazioni e statistiche; Lazio-Inter, probabili formazioni e dove vederla; Cremonese-Lazio 1-2: Motta pasticcia ma Isaksen e Noslin rimediano, Sarri vince in rimonta; Inter-Parma 2-0: pagelle e tabellino: Thuram mette la firma sullo Scudetto, Lautaro torna in tempo per la festa.
Lazio-Inter 0-3, le pagelle dei nerazzurri: Mkhitaryan (7) in modalità Highlander, Lautaro (7,5) gol e assist da... finale, Chivu (7)Alla prima uscita da campione d’Italia, l’Inter di Cristian Chivu non abbassa la tensione e centra un’altra vittoria nell’anticipo dell’Olimpico con la Lazio, ... leggo.it
Lazio-Inter, le pagelle - La ThuLa splende di giorno. Bisseck-Sucic, segnali per la finaleBrillano tanti nerazzurri nella serata dell'Olimpico, antipasto della finalissima della Coppa Italia di mercoledì prossimo ... fcinternews.it
’ L’Inter batte 3-0 la Lazio con i gol di Lautaro, Sucic e Mkhitaryan e mette in allerta i biancocelesti a quattro giorni dalla finale di Coppa Italia. @tancredipalmeri #sportitalia #lazio #inter x.com
Alessio Romagnoli (Lazio) cartellino rosso diretto contro l'Inter 59' reddit
L'Inter vince la prima delle due sfide contro la Lazio facebook