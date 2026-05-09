Lazio-Inter le pagelle | Lautaro da 7,5 Romagnoli imperdonabile sul rosso 4

Nella partita tra Lazio e Inter, i giudizi sui singoli giocatori hanno visto premi per alcuni e bocciature per altri. Lautaro Martinez ha ricevuto un voto di 7,5, mentre Romagnoli è stato penalizzato con un rosso e un voto di 4. Tra i nerazzurri, sono stati elogiati Martinez e Sucic, mentre tra i biancocelesti si sono distinti solo Isaksen e Dia.

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