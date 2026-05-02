Inter-Parma le probabili formazioni | torna Bastoni ballottaggio FPE-Lautaro

Mancano poco più di ventiquattro ore all'inizio della partita tra Inter e Parma, un match che può decidere molto in classifica. Tra i dubbi principali nelle scelte di formazione ci sono Bastoni, che dovrebbe tornare in campo, e un ballottaggio tra FPE e Lautaro. La partita si avvicina rapidamente e i punti in palio sono pochi, forse anche meno di tre.

Questione di ore. Poche, poco più di un giorno solare. Ma anche di punti: pochissimi ne bastano tre. O forse anche meno. Inter-Parma è la gara che può cucire sul petto della Beneamata lo scudetto numero ventuno: le probabili formazioni della capolista e dei ducali. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle....🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-Parma, le probabili formazioni: torna Bastoni, ballottaggio FPE-Lautaro Notizie correlate Probabili formazioni Fiorentina Inter, Bastoni e Lautaro out: le possibili scelte di Chivudi Redazione Inter News 24Probabili formazioni Fiorentina Inter – Svelate le possibili scelte di Cristian Chivu per il match in programma questa sera... Milan-Parma, probabili formazioni: ballottaggio in difesa. Torna la coppia Leao-Pulisic?Dopo il pareggio contro il Como di Cesc Fabregas, il Milan di Massimiliano Allegri vuole riscattarsi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inter-Parma: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Inter-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Pio Esposito, Thuram, Bonny, Elphege e Pellegrino; Probabile Formazione - 35° Giornata; Inter-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Inter-Parma, le probabili formazioni: Chivu al match point scudetto con Thuram-Pio EspositoLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Parma (Domenica 3 maggio, ore 20.45, arbitra Bonacina, diretta tv su DAZN): Come arriva l'Inter Può. tuttomercatoweb.com Sky – Inter-Parma, la probabile formazione: un solo dubbio per Chivu. E Bastoni…Secondo quanto riportato da Sky Sport, c'è un solo dubbio di formazione per Chivu in vista di Inter-Parma di domani ... fcinter1908.it Sky – Inter-Parma, la probabile formazione: un solo dubbio per Chivu. E Bastoni… x.com Inter-Parma, Chivu ha un solo dubbio Come affermato da SkySport, il tecnico nerazzurro si porta dietro un solo dubbio per il possibile match Scudetto: ballottaggio aperto a centrocampo tra Mhkitaryan e Susic Ci sarà Lautaro, che ha completamente smal - facebook.com facebook