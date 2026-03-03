Coppa Italia Lazio-Atalanta | semifinale d' andata all' Olimpico probabili formazioni e orari tv

Lazio e Atalanta si affrontano domani all'Olimpico nella semifinale di andata della Coppa Italia. La partita si gioca alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta televisiva. Entrambe le squadre presentano probabili formazioni con alcuni cambi rispetto alle ultime gare di campionato. La sfida rappresenta un momento importante nel percorso verso la finale della competizione.

Roma 3 marzo 2026 - Negli ultimi anni il livello della competizione al vertice della Serie A è aumentato. Le big non hanno sempre brillato e questo ha lasciato la porta aperta per altre formazioni di inserirsi nelle posizioni di maggior prestigio. Questo ha reso feroce la lotta in vetta per le posizioni valide per una competizione europea, lasciando così formazioni ben più stabilite a secco. Questo ha reso la Coppa Italia una competizione nuovamente un trofeo molto appetibile per tutte le squadre al top del campionato, non solo per il trofeo in sé, ma anche per l'automatica qualificazione in Europa League che porta in dote. Per questo Lazio e Atalanta hanno bisogno di questo successo, di questo titolo, per garantirsi una qualificazione tutt'altro che scontata alle coppe europee per l'anno prossimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

