Torino Inter 2-2 | i granata rimontano la squadra di Chivu Finisce in parità

Il match tra Torino e Inter si è concluso con un pareggio di 2-2. La partita si è giocata alle ore 18 all’Olimpico Grande Torino, nel 34° turno di Serie A 202526. I granata sono riusciti a rimontare la squadra di Chivu, portando a termine un risultato che lascia entrambe le squadre con un punto ciascuna. La cronaca della partita è disponibile in tempo reale.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 202526. I granata, reduci dal pareggio per 0 a 0 con la Cremonese, si trovano al 13° posto in classifica con 40 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 3 a 0 contro il Cagliari, sono stabilmente al primo posto in classifica con 78 punti, ma non potranno festeggiare già oggi la matematica vittoria dello scudetto, per via del successo ottenuto ieri dal Napoli contro la Cremonese.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter 2-2: i granata rimontano la squadra di Chivu. Finisce in parità Notizie correlate Inter Torino, rivoluzione Chivu: 7-8 cambi contro i granata, loro due tornano dal primo minutodi Redazione Inter News 24Inter Torino, per il quarto di Coppa Italia in programma domani sera a Monza Chivu medita diversi cambi di formazione In... Leggi anche: Inter Torino 2-1: Chivu con la squadra B approda in semifinale Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Pronostico Torino-Inter quote analisi sfida 34ª giornata Serie A; Torino-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Torino-Inter, le probabili: nerazzurri con l'attacco Thuram-Pio Esposito. Il Torino ferma l’Inter sul pareggio per 2-2 e rovina i piani per lo Scudetto: quanti punti mancanoMancava solo un punto all'Inter per poter festeggiare lo Scudetto, ma il gol di Vlasic su rigore a dieci minuti dalla fine rovina la festa nerazzurra. Il Torino pareggia incredibilmente dopo essere ... fanpage.it Troppo relax, il Torino rimonta l'Inter: finisce 2-2, è salvezza per i granataSotto di due gol, la squadra di D'Aversa ristabilisce la parità in 10 minuti approfittando di un eccessivo calo di tensione. Ma per lo Scudetto cambia poco ... fcinternews.it TORINO-INTER 2-2 (79' Vlasic): GOL TORINO Vlasic trasforma il rigore: pareggio Torino x.com It’s time: Torino-Inter is on È il momento: inizia Torino-Inter - facebook.com facebook