Case popolari in Puglia | 400 nuovi alloggi ma allarme crolli
In Puglia, sono stati annunciati circa 400 nuovi alloggi di edilizia popolare a Bari, con ulteriori progetti previsti in altre province grazie ai fondi europei di coesione. L’amministratore unico di Arca Puglia-Puglia Centrale ha descritto la situazione abitativa nella regione, segnalando anche preoccupazioni riguardo a possibili crolli in alcune strutture. La comunicazione si inserisce in un quadro di interventi mirati a rispondere alle esigenze di alloggi popolari.
Pietro Augusto De Nicolo, amministratore unico di Arca Puglia-Puglia Centrale, ha delineato il quadro dell’emergenza abitativa regionale, annunciando l’arrivo di circa 400 nuovi alloggi a Bari e l’estensione di futuri progetti ad altre province tramite i fondi di coesione europei. L’Agenzia regionale per la Casa gestisce attualmente un patrimonio di 65.000 unità abitative, a cui vanno sommate diverse migliaia di immobili di proprietà dei singoli Comuni. Nel capoluogo barese, il numero di case popolari raggiunge le 11.700 unità; una cifra che, nonostante posizioni basse nei ranking delle metropoli italiane, rappresenta comunque un volume significativo di asset territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Fondo Sociale 2026: aiuto per le famiglie delle case popolari che non hanno potuto pagare le bollette dell'anno 2025. Scadenza: le domande, insieme al versamento della quota minima, devono essere presentate entro giovedì 30 aprile 2026. Info: com x.com