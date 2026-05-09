Secondo i dati del rapporto Bes 2025, le differenze tra uomini e donne nel mondo del lavoro continuano a essere evidenti, specialmente in relazione alla maternità. Nonostante la presenza femminile nel mercato sia riconosciuta come fondamentale, molte donne affrontano ostacoli legati alla loro condizione familiare. È quanto emerge da un’analisi che mette in luce le criticità ancora presenti, con particolare attenzione alla situazione di alcune città italiane.

"La maternità genera importanti divari nel mercato del lavoro". A certificarlo sono i dati Bes (Benessere equo sostenibile) 2025: nonostante sia evidente l’importanza della presenza delle donne nel mercato del lavoro, i problemi restano. Si evidenzia in particolare il peso della ‘ child penalty ’, la penalità associata alla maternità che continua a incidere fortemente sul percorso professionale delle donne. Il territorio riminese non fa eccezione. L’analisi della Cisl Romagna, da questo punto di vista, non lascia spazio a dubbi. "I dati Bes per tutte le province romagnole – osserva il sindacato – mettono in luce come il fenomeno della ‘child penalty’ sia anche qui un fattore che genera forti divari di genere nel mercato del lavoro, anche se con importanti differenze territoriali".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavoro e maternità, l’allarme della Cisl: "Donne penalizzate, a Rimini situazione critica"

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