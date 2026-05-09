Lavoro e maternità l’allarme della Cisl | Donne penalizzate a Rimini situazione critica

Da ilrestodelcarlino.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i dati del rapporto Bes 2025, le differenze tra uomini e donne nel mondo del lavoro continuano a essere evidenti, specialmente in relazione alla maternità. Nonostante la presenza femminile nel mercato sia riconosciuta come fondamentale, molte donne affrontano ostacoli legati alla loro condizione familiare. È quanto emerge da un’analisi che mette in luce le criticità ancora presenti, con particolare attenzione alla situazione di alcune città italiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"La maternità genera importanti divari nel mercato del lavoro". A certificarlo sono i dati Bes (Benessere equo sostenibile) 2025: nonostante sia evidente l’importanza della presenza delle donne nel mercato del lavoro, i problemi restano. Si evidenzia in particolare il peso della ‘ child penalty ’, la penalità associata alla maternità che continua a incidere fortemente sul percorso professionale delle donne. Il territorio riminese non fa eccezione. L’analisi della Cisl Romagna, da questo punto di vista, non lascia spazio a dubbi. "I dati Bes per tutte le province romagnole – osserva il sindacato – mettono in luce come il fenomeno della ‘child penalty’ sia anche qui un fattore che genera forti divari di genere nel mercato del lavoro, anche se con importanti differenze territoriali".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lavoro e maternit224 l8217allarme della cisl donne penalizzate a rimini situazione critica
© Ilrestodelcarlino.it - Lavoro e maternità, l’allarme della Cisl: "Donne penalizzate, a Rimini situazione critica"
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Lavoro e maternità, allarme a Rimini: si registra il divario di genere più ampio della Romagna al 21,7%

Donne penalizzate e salari bassi, la doppia emergenza del lavoroLa doppia emergenza del lavoro in Italia in due report: da una parte la penalizzazione delle donne, dall'altra le retribuzioni basse.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia; Maternità o lavoro? Vincono le dimissioni. 7 su 10 sono di donne; Maternità e lavoro, in Italia non c'è festa per le mamme ma solo meno occupazione e più precarietà; L'impatto della maternità sulla carriera delle donne.

lavoro e maternità lMaternità e lavoro, in Italia non c’è «festa» per le mamme ma solo meno occupazione e più precarietàL’undicesima edizione del rapporto Save the children sulla maternità: aumenta la differenza tra tasso di occupazione occupazione maschile e femminile dopo la nascita di un figlio ... corriere.it

lavoro e maternità lL’Italia della child penalty: la maternità resta un ostacolo al lavoro tra divari regionali e stipendi ridottiIn Italia, la scelta di diventare madre continua a scontrarsi con barriere strutturali che minano la stabilità economica e professionale delle donne. Secondo ... milanofinanza.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.