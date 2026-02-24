donne penalizzate e salari bassi la doppia emergenza del lavoro

Le donne affrontano salari più bassi e maggiori ostacoli nel mercato del lavoro, una realtà confermata da due studi recenti. La causa principale risiede nelle disparità di genere che persistono nelle opportunità e nelle retribuzioni. Entrambi i rapporti evidenziano una situazione critica, con molte lavoratrici che trovano difficile avanzare o ottenere condizioni eque. La questione resta aperta, mentre si cercano soluzioni concrete per migliorare questa condizione.

Due report. Due diversi approcci. Ma un unico risultato: l’emergenza in Italia continua a essere quella del lavoro. Sia per le retribuzioni, ritenute insoddisfacenti da gran parte dei dipendenti. Sia, ancor di più, per la condizione delle donne, che guadagnano molto meno dei loro colleghi uomini, nonostante un tasso di istruzione maggiore. Partiamo proprio da qui, attraverso il Rendiconto di genere del Consiglio d’indirizzo e vigilanza dell’Inps. Le diplomate e le laureate superano gli uomini: per le lauree di primo livello il 59,4% sono donne, per quelle magistrali sono il 57,8% e per le magistrali a ciclo unico sono il 69,4%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Lavoro, il paradosso dei numeri: cresce l’occupazione femminile ma le donne restano confinate nei salari più bassiL’Italia registra un aumento dell’occupazione femminile, simbolo di progresso.

“Lavoro, madri penalizzate e stipendi più bassi: a Bologna nasce il manifesto per cambiare le regole”A Bologna nasce un manifesto per promuovere un cambiamento nelle regole che penalizzano le madri lavoratrici.

