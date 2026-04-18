Via Vairano partono i lavori | strada chiusa per 40 giorni | FOTO

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione di via Vairano, una strada che collega Marcianise e San Marco Evangelista. La strada sarà chiusa al traffico per circa 40 giorni mentre si svolgono le operazioni di rifacimento. La chiusura temporanea interessa tutta la via, che sarà interessata da interventi di manutenzione e miglioramento. La strada rimarrà chiusa fino alla conclusione dei lavori, prevista entro il prossimo mese.

È ufficialmente partito il cantiere per il rifacimento di via Vairano, importante strada di collegamento al confine tra Marcianise e San Marco Evangelista.Questa mattina i Commissari Straordinari dei due Comuni hanno disposto l’apposizione del cartello di inizio lavori, segnando l’avvio.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Strada chiusa per due settimane: partono i lavori di rifacimento del tratto alluvionatoA partire da lunedì 16 marzo, il Comune di Bagnacavallo darà il via all'inizio dei lavori di ripristino del manto stradale di via Aguta per un tratto... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: ALL’ISISS G. MARCONI: FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER IL FUTURO A VAIRANO PATENORA; VAIRANO PATENORA / SCALO – Giornata Nazionale del Made in Italy al Liceo L. da Vinci (video); Vairano Patenora, tentano di rubare carburante in un’officina: denunciati; VAIRANO PATENORA - Benzina alle stelle, in due ‘si arrangiano’ e rubano carburante da un camion: bloccati. Grave incidente a Caserta nella tarda serata di domenica 12 aprile: un’auto è rimasta bloccata sui binari al passaggio a livello di via Sauda Vicinale Vairano. Il conducente è riuscito a uscire appena in tempo prima dell’arrivo del treno, che ha travolto la ve - facebook.com facebook