Lavori in Piazza Baldissera a Torino | Il cantiere entra ufficialmente nella sua ultima fase operativa

A Torino, il cantiere in Piazza Baldissera sta attraversando la fase finale dei lavori. Con l’arrivo dei materiali per i nodi di scambio della linea 10, le attività sono state intensificate. La conclusione delle opere è prevista a breve, segnando il completamento di questa fase del progetto di sviluppo urbano. La città monitora da vicino il progresso delle operazioni e i lavori continuano secondo il cronoprogramma stabilito.

Con l’arrivo dei materiali necessari alla realizzazione dei nodi di scambio della linea 10, il cantiere di Piazza Baldissera entra ufficialmente nella sua ultima fase operativa. Lo comunica la Città di Torino annunciando che la consegna delle componenti, avvenuta nella giornata di martedì 14.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate La Long Life Valley entra nella fase operativaPrende forma la Long Life Valley, distretto del benessere che vede protagonisti la Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro, capofila del progetto,... “Visit Salerno & Cilento”, il progetto della Camera di commercio entra nella fase operativaDopo la presentazione ufficiale del progetto “Visit Salerno & Cilento – Essenza Mediterranea”, la Camera di Commercio di Salerno dà il via alla fase... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cantieri Pnrr, a che punto siamo: dal Meisino alla nuova biblioteca, i progetti all’ultimo miglio; Il mercato dimenticato di Torino: il grido d'aiuto; Lo Russo a Tuttocittà: la cura degli spazi pubblici e dell'igiene urbana viene anche dall'attenzione e dalla sensibilità di ogni cittadino; Torino caos in corso Mediterraneo | blocchi e deviazioni GTT. Cantiere piazza Baldissera: al via la posa degli scambi dei tram tra via Stradella e via della Chiesa della SaluteCon l’arrivo dei materiali necessari alla realizzazione dei nodi di scambio della linea 10, il cantiere di Piazza Baldissera entra ufficialmente nella sua ultima fase operativa. La consegna delle comp ... torinoggi.it Via Roma, piazza Baldissera, piazza Bengasi: i cantieri che cambiano TorinoUn altro cantiere in piazza Bengasi, dopo quello per la metropolitana. Oltre le barriere dove fino ad ottobre parcheggiavano in 200, adesso si scava per costruire un garage interrato da seicento posti ... rainews.it Piazza Baldissera si ferma, passa la famiglia con gli anatroccoli lastampa.it/torino/2026/04… @LaStampa x.com Una bella notizia per l’area adiacente a Piazza Baldissera, che sarà completamente riqualificata. Si tratta dell’area denominata ex circolo Ettore Valli, che per decenni ha offerto intrattenimento e musica dal vivo. Ricordo quando abitavo proprio lì di fronte, al se facebook