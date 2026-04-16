Novara domenica con il Mercato Boutique in corso Torino | le strade chiuse
Domenica 19 aprile a Novara si svolge il Mercato Boutique in corso Torino. Le bancarelle saranno aperte dalle 8 alle 19, in sostituzione della precedente data annullata in corso Vercelli. Le strade interessate dall’evento saranno chiuse al traffico durante le ore di mercato. Questa iniziativa è organizzata da Confcommercio Alto Piemonte e rappresenta il primo mercato diurni della stagione.
Domenica 19 aprile ripartono a Novara gli appuntamento con il Mercato Boutique.Dalle 8 alle 19 le bancarelle saranno presenti in corso Torino, per il primo (dopo l'annullamento della data di corso Vercelli) dei mercati diurni organizzati da Confcommercio Alto Piemonte.Le strade chiuse in zonaPer.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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