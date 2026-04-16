Novara domenica con il Mercato Boutique in corso Torino | le strade chiuse

Domenica 19 aprile a Novara si svolge il Mercato Boutique in corso Torino. Le bancarelle saranno aperte dalle 8 alle 19, in sostituzione della precedente data annullata in corso Vercelli. Le strade interessate dall’evento saranno chiuse al traffico durante le ore di mercato. Questa iniziativa è organizzata da Confcommercio Alto Piemonte e rappresenta il primo mercato diurni della stagione.