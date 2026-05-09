Un uomo di 70 anni si è costituito ai carabinieri dopo aver investito un vicino nelle vicinanze di Lavis, in seguito a una lite tra i due. La discussione tra i due è sfociata nel gesto violento del settantenne, che ha puntato l’auto contro l’uomo. La dinamica dell’incidente e le cause dello scontro tra vicini sono al centro delle indagini in corso.

? Domande chiave Cosa ha scatenato la violenta lite tra i due vicini?. Come ha fatto il settantenne a puntare l'auto contro l'uomo?. Perché i rapporti tra le due famiglie erano già deteriorati?. Quali indagini stanno conducendo i carabinieri per ricostruire l'accaduto?.? In Breve Vittima di 40 anni con frattura alla gamba soccorsa in vicolo Bristol.. Pregressi attriti tra le due famiglie residenti nel centro storico di Lavis.. Settantenne denunciato a piede dai carabinieri dopo l'aggressione di venerdì pomeriggio.. Indagini in corso per ricostruire la cronologia dei contrasti tra i vicini.. Venerdì pomeriggio, nel centro storico di Lavis, un uomo di 70 anni ha investito con la propria auto un vicino di 40 anni in vicolo Bristol.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavis, settantenne investe vicino dopo lite: si costituisce ai carabinieri

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