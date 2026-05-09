Investe il vicino dopo una lite e poi si costituisce
Venerdì pomeriggio nel centro storico di Lavis si è verificato un incidente durante una discussione tra vicini di casa. Dopo l’ennesima lite, un uomo di 70 anni è salito in auto e ha investito un quarantenne, coinvolgendo le persone che abitano nel vicolo Bristol. Dopo aver compiuto l’episodio, l’uomo si è costituito alle autorità. La scena si è svolta tra momenti di forte tensione.
Ha aspettato la fine dell’ennesima discussione, è salito in auto e ha travolto il vicino di casa. Scene di forte tensione venerdì pomeriggio nel centro storico di Lavis, dove un uomo di 70 anni ha investito un quarantenne al culmine di una lite scoppiata tra le abitazioni di vicolo Bristol.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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