Investe il vicino dopo una lite e poi si costituisce

Venerdì pomeriggio nel centro storico di Lavis si è verificato un incidente durante una discussione tra vicini di casa. Dopo l’ennesima lite, un uomo di 70 anni è salito in auto e ha investito un quarantenne, coinvolgendo le persone che abitano nel vicolo Bristol. Dopo aver compiuto l’episodio, l’uomo si è costituito alle autorità. La scena si è svolta tra momenti di forte tensione.

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