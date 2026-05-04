Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un episodio di vandalismo nel centro di Milano che ha coinvolto un'auto appartenente a Stefano De Martino. La vettura è stata trovata con un insulto inciso sulla portiera, senza alcun simbolo o segno riconoscibile. L'intervento delle forze dell'ordine è attualmente in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto. La proprietà si è detta sorpresa dall’episodio, ancora senza una motivazione ufficiale.

Cosa c’è dietro i segni sull’auto di Stefano De Martino. Nei giorni scorsi Stefano De Martino è stato protagonista di un episodio di vandalismo nel centro di Milano. Il conduttore di Affari Tuoi ha trovato la propria auto danneggiata, con alcuni segni incisi sulla carrozzeria che inizialmente avevano generato dubbi sulla loro natura. Dalla teoria dei simboli alla realtà dei fatti. In un primo momento, quei segni erano stati interpretati come simboli difficili da decifrare. Con il passare delle ore, però, è emersa una versione diversa. A chiarire l’accaduto è stato Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, intervenuto nel programma La Volta Buona.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Stefano De Martino, auto vandalizzata a Milano: non simboli ma un insulto inciso sulla portiera

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