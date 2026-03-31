Elezioni Antonio Civita ci prova con un' associazione E invita molti big del centrodestra

Lunedì pomeriggio, in un locale di via Leoni, è stata presentata l'associazione “Tu” da parte di Antonio Civita. Nei mesi scorsi, Civita aveva espresso interesse a candidarsi come sindaco di Milano per il centrodestra e ora ha invitato numerosi esponenti del partito a partecipare alla nuova iniziativa. La presentazione si è svolta presso l’Accademia del Panino.

Da Fontana ad Albertini, poi assessori e capigruppo in Regione e Comune. Ecco chi c'era alla presentazione dell'associazione dell'imprenditore Antonio Civita (Panino Giusto) L'imprenditore, proprietario della catena Panino Giusto, ha chiamato a raccolta diversi esponenti milanesi e lombardi di centrodestra, tra cui il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il suo vice Marco Alparone, l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini e l'ex candidato sindaco del 2016 Stefano Parisi. C'erano anche l'assessore regionale di Forza Italia Gianluca Comazzi, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Christian Garavaglia e il capogruppo in Comune sempre di FdI Riccardo Truppo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Elezioni, Antonio Civita ci prova con un'associazione. E invita molti big del centrodestra Articoli correlati Antonio Civita scende in campo a Milano davanti al gotha del centrodestra: “Questa città non è più per tutti”L'imprenditore, proprietario della catena Panino Giusto Antonio Civita ha lanciato oggi l'associazione civica Tu in vista delle prossime elezioni... Chi è Antonio Civita, l'imprenditore del Panino Giusto che potrebbe candidarsi a sindaco di Milano col centrodestraAntonio Civita, 54 anni, potrebbe essere il candidato sindaco del centrodestra a Milano nel 2027. Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Antonio Civita scende in campo a Milano davanti al gotha del centrodestra: Questa città non è più per tutti; Albertini, Resta e Parisi a fianco di Antonio Civita: che Milano vogliamo diventare?; Milano 2027, Civita lancia Tu Milano: un laboratorio civico che guarda al centrodestra; Tutto il centrodestra in platea per l'elefantino di Civita. Elezioni, Antonio Civita ci prova con un'associazione. E invita molti big del centrodestraDa Fontana ad Albertini, poi assessori e capigruppo in Regione e Comune. Ecco chi c'era alla presentazione dell'associazione dell'imprenditore Antonio Civita (Panino Giusto) ... milanotoday.it