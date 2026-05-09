Lautaro Martinez è l’uomo dei record | domina la Lazio e riscrive la storia

Lautaro Martinez si conferma protagonista in campo con una prestazione che ha segnato il match contro la Lazio. Ha aperto le marcature e fornito l’assist per il secondo gol, segnato da Petar Sucic. I suoi numeri personali sono impressionanti e lo pongono tra i giocatori più efficaci della stagione finora. La sua presenza si fa notare in ogni fase della partita, contribuendo con azioni decisive e risultati concreti.

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di Lorenzo Vezzaro Il capitano sblocca il match e serve a Petar Sucic il pallone del raddoppio: i numeri dell’argentino sono da capogiro. Il successo ottenuto dall’ Inter sul campo della Lazio porta la firma indelebile di Lautaro Martinez, capace di trasformare la trasferta dell’Olimpico in un palcoscenico personale. Il capitano nerazzurro ha confermato il suo stato di grazia sbloccando la gara con la rete dello 0-1, per poi vestire i panni dell’uomo assist servendo a Petar Sucic il pallone del momentaneo 0-2. Una prova di forza che ribadisce la centralità del “Toro” nel progetto tecnico di Cristian Chivu. Il nuovo record statistico di Lautaro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez è l’uomo dei record: domina la Lazio e riscrive la storia ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Lautaro Martinez scalda i motori: il piano di Chivu per la doppia sfida con la Laziodi Lorenzo VezzaroIl capitano nerazzurro titolare in campionato per testare la condizione: mercoledì l’assalto alla Coppa Italia L’Inter si appresta... BLACKPINK riscrive la storia: doppio record da 2,2 miliardi su YouTubeIl traguardo raggiunto dalle BLACKPINK su YouTube segna un punto di svolta senza precedenti per la musica coreana, con il raggiungimento della soglia... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lautaro: Sono guarito, contro il Parma gioco. Il piano di Chivu per il suo capitano; Inter, Lautaro ci sarà col Parma? Le ultime news verso il possibile match scudetto; Inter, finalmente Lautaro Martinez: è pronto al rientro; Lautaro Martinez gioca Inter-Parma? Quando torna? Le ultime su condizioni e infortunio. Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha parlato nel post partita del match della 36esima giornata contro la Lazio di SarriLautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha parlato nel post partita del match della 36esima giornata contro la Lazio di Sarri Lautaro Martinez, capitano e centravanti argentino dell’Inter, ha rilasciat ... lazionews24.com Lautaro Player of the Match a DAZN : Io come Meazza? Un orgoglio. A Mosconi ho detto...Autore di una grande prestazione con il gol dell’1-0, Lautaro Martinez è stato nominato Panini Player of the Match di Lazio-Inter. Al termine della gara, il capitano si presenta ai microfoni di DAZN ... fcinternews.it L'Inter ha battuto la Lazio 3-0 all'Olimpico nella 36>/a giornata di Serie A. In gol Lautaro Martinez al 6'. Sucic al 39' e Mkhitaryan al 76'. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com Thuram, Pio, Bonny sorprende Lautaro reddit