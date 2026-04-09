BLACKPINK riscrive la storia | doppio record da 2,2 miliardi su YouTube

Le BLACKPINK hanno superato i 2,2 miliardi di visualizzazioni su YouTube per il loro secondo videoclip, stabilendo un nuovo record che rappresenta un risultato senza precedenti nel panorama della musica coreana. La band si è distinta per la crescita costante della propria popolarità a livello internazionale, confermandosi tra gli artisti più seguiti sulla piattaforma di condivisione video. La notizia ha attirato l’attenzione di fan e addetti ai lavori.

Il traguardo raggiunto dalle BLACKPINK su YouTube segna un punto di svolta senza precedenti per la musica coreana, con il raggiungimento della soglia delle 2,2 miliardi di visualizzazioni per il secondo videoclip musicale del gruppo. La notizia è arrivata nella mattinata del 9 aprile KST, quando il video di Kill This Love ha superato tale cifra storica. Questo successo arriva esattamente quattro giorni e poco più di sette anni dopo l’uscita ufficiale del brano, avvenuta a mezzanotte KST del 5 aprile 2019. Con questo risultato, le BLACKPINK si confermano come il primo artista K-Pop ad avere due canzoni che superano le 2,2 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BLACKPINK riscrive la storia: doppio record da 2,2 miliardi su YouTube Box Office USA: Ghostface riscrive la storia. Scream 7 debutta con un record da 64 milioni di dollariIl weekend del debutto di Scream 7 si è trasformato in una marcia trionfale per Paramount e Spyglass. Yeman Crippa riscrive la storia: record italiano a Napoli in 59:01Il campione trentino vola alla Coelmo Napoli City Half Marathon e firma una delle migliori prestazioni europee di sempre Nuovo record italiano per...