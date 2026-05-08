Lautaro Martinez si sta preparando per affrontare le prossime partite, con un focus particolare sulla doppia sfida contro la Lazio. Il tecnico ha deciso di far giocare il capitano in campionato per valutare la condizione fisica, in vista dell’impegno di mercoledì in Coppa Italia. La sua presenza potrebbe essere determinante per la strategia della squadra nelle due sfide imminenti.

di Lorenzo Vezzaro Il capitano nerazzurro titolare in campionato per testare la condizione: mercoledì l’assalto alla Coppa Italia. L’ Inter si appresta a vivere un doppio confronto ravvicinato contro la Lazio che segnerà il finale di questa stagione trionfale. Se la sfida di domani valida per la 36ª giornata di Serie A ha il sapore di una passerella per i campioni d’Italia, l’appuntamento da cerchietto rosso sul calendario è quello di mercoledì 13 maggio, quando in palio ci sarà la Coppa Italia. In questo scenario, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la gestione di Lautaro Martinez diventa la chiave di volta per le rotazioni di Cristian Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez scalda i motori: il piano di Chivu per la doppia sfida con la Lazio

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