Dragon Ball un successo planetario di quarant’anni

Da oltre quarant’anni, «Dragon Ball» mantiene il suo spazio nel cuore di appassionati di tutto il mondo. Con nuove serie, eventi celebrativi e l’eredità di Akira Toriyama, il franchise si è affermato come uno dei più longevi e influenti nel panorama dell’animazione giapponese. La sua presenza si percepisce ancora oggi attraverso prodotti, fumetti e incontri tra fan di diverse generazioni.

Articolo. Tra nuove serie, celebrazioni e l’eredità di Akira Toriyama, il mondo di «Dragon Ball» continua a vivere tra fan, cosplay e cultura pop Il 1986 per la cultura pop giapponese è stato un anno decisamente importante. Un giovane Hayao Miyazaki portava sul grande schermo «Laputa - Castello nel cielo», facendo conoscere al mondo il suo nuovo studio d’animazione che aveva chiamato Gibli. Nel frattempo, Nintendo portava nelle case dei videogiocatori i primi due capitoli delle saghe di «Metroid» e «The Legend of Zelda», destinate a diventare colonne portanti dell’intera industria videoludica del Sol Levante. Un evento in particolare ha però segnato per sempre la percezione del pop nipponico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

