Laura Bresciani ambasciatrice del commercio per Dg Trade | Con dei talk online avviciniamo gli imprenditori all’Unione Europea

Da bergamonews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giugno 2025, una professionista è stata nominata ambasciatrice del commercio per un'agenzia dell'Unione Europea. Per quasi un anno, ha partecipato a talk online con l’obiettivo di avvicinare gli imprenditori alle attività e alle opportunità offerte dall’Unione Europea nel settore commerciale. La sua presenza mira a facilitare il confronto e la condivisione di informazioni tra gli operatori economici e le istituzioni europee.

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Da poco meno di un anno, dal giugno 2025, è stata selezionata come ambasciatrice del commercio, dagli uffici della DG TRADE (Direzione Generale del Commercio e della Sicurezza Economica dell’Unione Europea): Laura Bresciani, amministratore delegato della IMD Generators di Grassobbio, unica bergamasca tra le 120 figure indipendenti e di alto livello pescate dai paesi europei per promuovere sui singoli territori di riferimento le attività dell’organo dell’Unione Europea che elabora e attua le politiche della Commissione in materia di commercio e sicurezza economica. “Un motivo di orgoglio – commenta Bresciani – A rappresentare l’Italia insieme...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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