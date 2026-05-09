Laura Bresciani ambasciatrice del commercio per Dg Trade | Con dei talk online avviciniamo gli imprenditori all’Unione Europea
Da giugno 2025, una professionista è stata nominata ambasciatrice del commercio per un'agenzia dell'Unione Europea. Per quasi un anno, ha partecipato a talk online con l’obiettivo di avvicinare gli imprenditori alle attività e alle opportunità offerte dall’Unione Europea nel settore commerciale. La sua presenza mira a facilitare il confronto e la condivisione di informazioni tra gli operatori economici e le istituzioni europee.
Da poco meno di un anno, dal giugno 2025, è stata selezionata come ambasciatrice del commercio, dagli uffici della DG TRADE (Direzione Generale del Commercio e della Sicurezza Economica dell’Unione Europea): Laura Bresciani, amministratore delegato della IMD Generators di Grassobbio, unica bergamasca tra le 120 figure indipendenti e di alto livello pescate dai paesi europei per promuovere sui singoli territori di riferimento le attività dell’organo dell’Unione Europea che elabora e attua le politiche della Commissione in materia di commercio e sicurezza economica. “Un motivo di orgoglio – commenta Bresciani – A rappresentare l’Italia insieme...🔗 Leggi su Bergamonews.it
Notizie correlate
Norgine annuncia l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte della Commissione europea per XOLREMDI ® (mavorixafor), la prima terapia autorizzata per i pazienti con sindrome WHIM nell’Unione EuropeaCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE L’approvazione segue un parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA...
Gli studenti del Les del Pontormo in visita alla sede dell’Unione EuropeaDa Empoli al Parlamento europeo, per conoscere da vicino le fondamenta dell’Unione Europea.