Laura Bresciani ambasciatrice del commercio per Dg Trade | Con dei talk online avviciniamo gli imprenditori all’Unione Europea

Da giugno 2025, una professionista è stata nominata ambasciatrice del commercio per un'agenzia dell'Unione Europea. Per quasi un anno, ha partecipato a talk online con l’obiettivo di avvicinare gli imprenditori alle attività e alle opportunità offerte dall’Unione Europea nel settore commerciale. La sua presenza mira a facilitare il confronto e la condivisione di informazioni tra gli operatori economici e le istituzioni europee.

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