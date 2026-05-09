L’Attila Junior fuori dai giochi Coen | A Empoli emersi i nostri limiti Finisce qui la mia esperienza a Porto Recanati

Da sport.quotidiano.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Attila Junior si è conclusa con una sconfitta a Empoli, dove la squadra ha riconosciuto i propri limiti emersi durante la partita. Il tecnico ha annunciato la fine della sua esperienza a Porto Recanati, aggiungendo che gli avversari sono stati più forti e che i problemi già presenti sono venuti in evidenza sul campo. La squadra ha affrontato la sfida consapevole delle difficoltà incontrate.

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"A Empoli sono emersi i limiti che avevamo mascherato bene e gli avversari si sono dimostrati superiori. Sono contento della stagione, ma la mia esperienza a Porto Recanati finisce qui, di più non si poteva fare". Così Piero Coen, coach dell’ Attila Junior Basket, saluta la fine del torneo e annuncia le dimissioni, dopo il ko in trasferta 90-65 contro l’Empolese in gara-2 dei quarti di playoff nella B Interregionale. Il team portorecanatese, primo nel girone di regular season, non ha superato la prima fase dei playoff, perdendo gara-1 in casa e poi il gara-2 a Empoli. "Purtroppo – spiega Coen – sono venuti fuori i problemi a livello perimetrale, ossia la poca fisicità in area e l’assenza di tiratori specializzati.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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