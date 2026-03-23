93 VASTO 74 ATTILA: Farina 17, Caroè 16, Gamazo 19, Caverni 11, Sabkich ne, Mazzagatti 6, Quinzi 11, Ciribeni 6, Tartaglione 4, Virgili 3, Alfonsi. All. Coen. VASTO: Lafitte 19, Spadaccini, Mascoli 5, Massotti 12, Oluic 8, Buscaroli 10, Frigerio 5, Di Minni, Arnaut 5, Gauzzi 10. All. Cazzorla. Arbitri: Flocco di Ancona e Caporalini di Osimo. Parziali: 21-24 24-6 27-22 21-22 Progressivi: 21-24 45-30 72-52 93-74 La capolista non perde un colpo e al PalaMedi conquista contro Vasto la quarta vittoria di fila, la quinta delle ultime sei gare. Il primo quarto è nel segno dell’equilibrio, con gli ospiti che chiudono leggermente avanti (21-24). Nel secondo quarto la formazione di coach Coen accelera e per gli abruzzesi non c’è niente da fare, la squadra di casa fa registrare un parziale di 24-6 che vale più di mille parole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - GAMAZO ANCORA IN CATTEDRA. A Porto Recanati basta un quarto. Poi l’Attila si limita a gestire

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