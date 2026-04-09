Nella partita di basket interregionale, la capolista Attila Junior Porto Recanati ha ottenuto una vittoria in trasferta contro l’Halley Matelica, seconda in classifica. Nel frattempo, Recanati ha superato Gualdo, salendo al quarto posto della classifica. La sfida tra le due formazioni ha visto la squadra di Porto Recanati prevalere sul campo dell’Halley Matelica, mentre Recanati ha avuto la meglio sui rivali di Gualdo.

Blitz della capolista Attila Junior Porto Recanati che ha conquistato un’importante vittoria sul campo dell’Halley Matelica, seconda forza del campionato di B Interregionale di basket. Il successo è arrivato al termine di una gara combattuta e incerta. Bene anche la Svethia Recanati di coach Schiavi che supera in classifica Bisceglie e si assesta così al quarto posto assieme a Senigallia. I risultati della 12ª giornata di ritorno del girone D. Halley Matelica-Attila Junior Porto Recanati 67-68; Forlimpopoli-Canusium 109-54; Svethia Recanati-Gualdo 92-85; Bramante Pesaro-Valdiceppo si gioca oggi alle 21. Gli anticipi: Vasto-Amatori Pescari 77-70 dts; Bisceglie-Senigallia 84-86; B-Chem Virtus-Jesi 78-65. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket B Interregionale. La leader Attila Junior vince a Matelica. Recanati batte Gualdo e raggiunge il quarto posto

GAMAZO ANCORA IN CATTEDRA. A Porto Recanati basta un quarto. Poi l’Attila si limita a gestire93 VASTO 74 ATTILA : Farina 17, Caroè 16, Gamazo 19, Caverni 11, Sabkich ne, Mazzagatti 6, Quinzi 11, Ciribeni 6, Tartaglione 4, Virgili 3, Alfonsi.

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Non si ferma più la corsa dell'Attila Junior Basket: quarta vittoria consecutiva e primo posto consolidato - facebook.com facebook