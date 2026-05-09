Un'iniziativa solidale ha portato alla produzione di un milione di confezioni di latte, destinate a raccogliere fondi per interventi chirurgici di bambini. La campagna invita i cittadini a sostenere i piccoli pazienti attraverso l'acquisto e la donazione, con indicazioni precise sul codice fiscale da inserire nelle dichiarazioni fiscali. La distribuzione delle confezioni mira a trasformare il consumo quotidiano in un gesto di aiuto concreto.

? Domande chiave Come può un comune litro di latte finanziare interventi chirurgici complessi?. Quale codice fiscale inserire nella dichiarazione per sostenere i piccoli pazienti?. Chi sono i bambini che riceveranno l'aiuto grazie a questa distribuzione?. Perché la rete logistica di Latte Carso è fondamentale per l'associazione?.? In Breve Codice fiscale 01084150323 sulle confezioni per destinare il 5 per mille.. Collaborazione tra Latte Carso e associazione ABC per l'ottavo anno consecutivo.. Giusy Battain, direttrice ABC, sottolinea l'importanza della rete con l'azienda.. Pazienti assistiti presso l'ospedale Burlo Garofolo di Trieste per interventi complessi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latte Carso: 1 milione di confezioni per aiutare i piccoli pazienti

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