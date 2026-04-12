Solidarietà a Venegono | 1000 euro raccolti per aiutare i piccoli pazienti

Sabato 11 aprile a Venegono Superiore si è svolto un evento di solidarietà presso la biblioteca di piazza San Giorgio, organizzato dall’artista Max Laudadio e dal gruppo dei Cuorieroi. Durante la giornata sono stati raccolti 1000 euro destinati all’assistenza di piccoli pazienti. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno contribuito alla causa attraverso donazioni e iniziative sul territorio.

Sabato 11 aprile, presso la biblioteca di piazza San Giorgio a Venegono Superiore, si è conclusa una giornata dedicata alla solidarietà che ha protagonista l’artista Max Laudadio insieme al gruppo dei Cuorieroi. L’evento ha avuto come fulcro la presentazione del volume I quattro campanellini, un’opera illustrata da Miriana Viero concepita per sostenere i bambini afflitti da malattie e le loro famiglie attraverso il supporto dell’associazione onlus. Il valore della narrazione tra impegno sociale e sostegno concreto. L’iniziativa non si è limitata a una semplice presentazione letteraria, ma si è trasformata in un motore di assistenza pratica affronta la sofferenza ospedaliera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Solidarietà a Venegono: 1000 euro raccolti per aiutare i piccoli pazienti Nel nome della solidarietà . Attenzione ai piccoli pazienti in dono quasi 7mila euroUn importante gesto di solidarietà e attenzione verso i più piccoli porta anche questa volta la firma del Rotary Club Magenta, che ha donato 6. Un letto per sorridere: solidarietà ai piccoli pazienti oncologiciL'associazione Il sogno di Gaia ha donato un letto visite all'Oncologia pediatrica dell'ospedale Sant'Anna di Cona, vicino Ferrara.