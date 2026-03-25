Nella settimana scorsa, un’azienda ha consegnato cento confezioni di ovetti di cioccolato ai bambini in cura presso il reparto di Emato-Oncologia di un ospedale di Genova. Le confezioni sono state donate dall’associazione “Pasqua Solidale” e sono state consegnate all’Irccs Giannina Gaslini. La distribuzione è avvenuta secondo quanto programmato, coinvolgendo direttamente il personale dell’ospedale.

Cento latte colme di ovetti della "Pasqua Solidale" di Fondazione Cutino, sono state consegnate nei giorni scorsi all’Irccs Istituto Giannina Gaslini di Genova per essere donate ad altrettanti bambini in cura al reparto di Emato-Oncologia. Ogni anno, dopo il lancio della campagna della “Pasqua solidale” che serve a raccogliere fondi a sostegno della ricerca sulla talassemia e sulle malattie rare ematologiche, la Fondazione individua un ente, una struttura o un’associazione cui donare alcuni dei prodotti della campagna. “Un gesto di solidarietà diretta e di promozione delle attività di ricerca, perché solidarietà chiama solidarietà”, dice Aurelio Maggio, presidente di Fondazione Cutino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Cento confezioni di ovetti di pasqua "Fondazione Cutino” in dono ai piccoli pazienti del Gaslini di Genova

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